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    Sakarya'da alev alan araçtaki koyun ve keçiler son anda kurtarıldı

    Anadolu Otoyolu Sakarya geçişinde alevlere teslim olan araçtaki kişilerin yara almadan atlattığı olayda, araç içerisinde bulunan 2 koyun ve 2 keçi de son anda kurtarıldı.
    • 24.12.2022 - 04:19
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    Sakarya'da alev alan araçtaki koyun ve keçiler son anda kurtarıldı

    Anadolu Otoyolu Sakarya geçişi Akyazı mevkiinde, İstanbul istikametine doğru seyir halinde bulunan ve içerisinde 2 koyun ile 2 keçinin yüklü bulunduğu araçta henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı.

    Hayvanlar, alev alan araçtan son anda çıkarıldı

    İHA'nın haberine göre; yangını fark eden sürücü aracı emniyet şeridine çekti. Kısa sürede alev topuna dönen araç içerisinde bulunan koyun ve keçiler ise vatandaşların da yardımıyla kurtarıldı. Kurtarılan hayvanlar, hafif bir ticari araca yüklendi.

    Konunun haber verilmesi üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekiplerince yangın söndürüldü. Aracın kullanılamaz hale geldiği yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

    Sakarya da alev alan araçtaki koyun ve keçiler son anda kurtarıldı #1

    Sakarya da alev alan araçtaki koyun ve keçiler son anda kurtarıldı #2

    Sakarya da alev alan araçtaki koyun ve keçiler son anda kurtarıldı #3

    Sakarya da alev alan araçtaki koyun ve keçiler son anda kurtarıldı #4


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