Sakarya'da alev alan araçtaki koyun ve keçiler son anda kurtarıldı

Anadolu Otoyolu Sakarya geçişinde alevlere teslim olan araçtaki kişilerin yara almadan atlattığı olayda, araç içerisinde bulunan 2 koyun ve 2 keçi de son anda kurtarıldı.

Anadolu Otoyolu Sakarya geçişi Akyazı mevkiinde, İstanbul istikametine doğru seyir halinde bulunan ve içerisinde 2 koyun ile 2 keçinin yüklü bulunduğu araçta henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı.

Hayvanlar, alev alan araçtan son anda çıkarıldı

İHA'nın haberine göre; yangını fark eden sürücü aracı emniyet şeridine çekti. Kısa sürede alev topuna dönen araç içerisinde bulunan koyun ve keçiler ise vatandaşların da yardımıyla kurtarıldı. Kurtarılan hayvanlar, hafif bir ticari araca yüklendi.

Konunun haber verilmesi üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekiplerince yangın söndürüldü. Aracın kullanılamaz hale geldiği yangınla ilgili inceleme başlatıldı.