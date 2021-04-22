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- Sakarya'da alevlere teslim olan restoran kullanılamaz hale geldi
Sakarya'da alevlere teslim olan restoran kullanılamaz hale geldi
Sakarya'da bir restoranda gece saatlerinde bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı.
- DHA
- 22.04.2021 - 09:05
- Güncelleme : 22.04.2021 - 09:52
Sakarya'nın Karasu ilçesinde bir restoranda yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangında, restoran kullanılamaz hale geldi.
RESTORAN ALEV ALEV YANDI
Gece kapalı olan restorandan yükselen alevleri görenler itfaiyeye haber verdi.
Restoranda çıkan yangın kısa sürede büyüdü. İtfaiye ekiplerinin müdahale etmesiyle yangın kontrol altına alınırken, maddi anlamda büyük hasar meydana geldi.
Restoran kullanılamaz hale gelirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Sakarya'da alevlere teslim olan restoran kullanılamaz hale geldi ViDEO