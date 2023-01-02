Sakarya'da alkollü oğlunun ehliyeti alınan baba: PKK olmak lazım

Yılbaşı gecesi polis denetiminde alkollü araç kullandığı gerekçesiyle ehliyetine el konulan gencin alkollü babası, "Adam PKK’ya özeniyor bazen" ifadelerini kullandı.

Dünya iki gün önce büyük bir coşkuyla yeni yıla girdi.

Türkiye'de denetimleri sıklaştıran ekipler, ülke güvenliğini ve huzurunu bozacak şahıslara göz açtırmadı.

Sakarya'nın Serdivan ilçesinde denetim yapan polis ekipleri, durdurdukları otomobilde sürücü T.K.'nin alkollü olduğunu belirleyerek, işlem yapmak istedi.

Alkollü baba polise küfretti

İşlemler sırasında bölgeye gelen alkollü baba T.K. de oğlunun ehliyetine el konulduğunu görünce polise ve Türk milletine hakaret etmeye başladı.

Baba, polis merkezine götürüldü

Duruma duyarsız kalmayan ekipler, baba T.K.’yi ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürdü.

Şahıs, polis merkezindeki ifadesi sonrasında serbest bırakıldı.

"Adam PKK’ya özeniyor bazen"

İHA'nın haberine göre, öte yandan, polise ve Türk milletine hakaret ile küfürler savuran şahıs, görevini yapan polis memuruna, "Allah belanızı versin, PKK olmak lazım. Adam PKK’ya özeniyor bazen." ifadelerini kullandı.