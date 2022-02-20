Söğütlü ilçesinde alkollü olduğu iddia edilen sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, park halindeki 6 araç ve 1 halk otobüsüne çarparak durabildi.

Sakarya'nın Söğütlü ilçesine bağlı Orta Mahalle Atatürk Caddesi üzerinde, alkollü sürücü idaresindeki plakası öğrenilemeyen araç kontrolden çıktı.

7 ARACA ÇARPTIKTAN SONRA DURABİLDİ

Savrulan araç, yol kenarında park halinde bulunan 6 farklı araç ve 1 de halk otobüsüne çarparak durabildi. Ortalığın adeta savaş alanına döndüğü kazada bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Sakarya'da alkollü sürücü, 7 araca çarparak durabildi - VİDEO

ARAÇTAKİ YOLCU AĞIR YARALANDI

Bölgeye ulaşan ekiplerce kazaya sebebiyet veren araç içerisinde yolcu olarak bulunan 1 kişi ağır yaralandı.

Bölgeye gelen ekiplerce araç içerisinden çıkarılan yaralı, ilk müdahalesi sonrasında hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınırken, polis ekipleri konuya ilişkin geniş çaplı inceleme başlattı.