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- Sakarya'da alkollü sürücü, 7 araca çarparak durabildi
Sakarya'da alkollü sürücü, 7 araca çarparak durabildi
Söğütlü ilçesinde alkollü olduğu iddia edilen sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, park halindeki 6 araç ve 1 halk otobüsüne çarparak durabildi.
- İHA
- 20.02.2022 - 03:19
- Güncelleme : 20.02.2022 - 04:37
Sakarya'nın Söğütlü ilçesine bağlı Orta Mahalle Atatürk Caddesi üzerinde, alkollü sürücü idaresindeki plakası öğrenilemeyen araç kontrolden çıktı.
7 ARACA ÇARPTIKTAN SONRA DURABİLDİ
Savrulan araç, yol kenarında park halinde bulunan 6 farklı araç ve 1 de halk otobüsüne çarparak durabildi. Ortalığın adeta savaş alanına döndüğü kazada bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Sakarya'da alkollü sürücü, 7 araca çarparak durabildi - VİDEO
ARAÇTAKİ YOLCU AĞIR YARALANDI
Bölgeye ulaşan ekiplerce kazaya sebebiyet veren araç içerisinde yolcu olarak bulunan 1 kişi ağır yaralandı.
Bölgeye gelen ekiplerce araç içerisinden çıkarılan yaralı, ilk müdahalesi sonrasında hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınırken, polis ekipleri konuya ilişkin geniş çaplı inceleme başlattı.