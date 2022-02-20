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    Sakarya'da alkollü sürücü, 7 araca çarparak durabildi

    Söğütlü ilçesinde alkollü olduğu iddia edilen sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, park halindeki 6 araç ve 1 halk otobüsüne çarparak durabildi.
    • İHA
    • 20.02.2022 - 03:19
    • Güncelleme : 20.02.2022 - 04:37
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    Sakarya'da alkollü sürücü, 7 araca çarparak durabildi

    Sakarya'nın Söğütlü ilçesine bağlı Orta Mahalle Atatürk Caddesi üzerinde, alkollü sürücü idaresindeki plakası öğrenilemeyen araç kontrolden çıktı.

    7 ARACA ÇARPTIKTAN SONRA DURABİLDİ

    Savrulan araç, yol kenarında park halinde bulunan 6 farklı araç ve 1 de halk otobüsüne çarparak durabildi. Ortalığın adeta savaş alanına döndüğü kazada bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

    Sakarya'da alkollü sürücü, 7 araca çarparak durabildi - VİDEO

    ARAÇTAKİ YOLCU AĞIR YARALANDI

    Bölgeye ulaşan ekiplerce kazaya sebebiyet veren araç içerisinde yolcu olarak bulunan 1 kişi ağır yaralandı.

    Bölgeye gelen ekiplerce araç içerisinden çıkarılan yaralı, ilk müdahalesi sonrasında hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınırken, polis ekipleri konuya ilişkin geniş çaplı inceleme başlattı.

    Sakarya da alkollü sürücü, 7 araca çarparak durabildi #1

    Sakarya da alkollü sürücü, 7 araca çarparak durabildi #2

    Sakarya da alkollü sürücü, 7 araca çarparak durabildi #3


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