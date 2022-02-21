Sakarya’da ambalaj fabrikası alevlere teslim oldu

Sakarya’da ambalaj fabrikası alevlere teslim oldu

Sakarya’da bulunan Organize Sanayi Bölgesi içerisindeki ambalaj fabrikası alev alev yandı. Bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri ise yangını 2 saat sonra söndürdü.

Sakaraya Söğütlü OSB’de bulunan ambalaj ve plastik fabrikasında yangın meydana geldi.

YANGININ SEBEBİ BELLİ DEĞİL

Henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı çıkan yangın, kısa sürede fabrikayı alevler altına aldı.

Bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürmek için mücadele ederken alev alev yanan fabrika havadan da görüntülendi.





YANGIN 2 SAAT İÇERİSİNDE KONTROL ALTINA ALINDI

Olay yerine gelen Sakarya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesine bağlı 16 araç ve 36 personelin müdahale ettiği yangın, yaklaşık 2 saat süren çalışmalar neticesinde kontrol altına alındı.

Fabrikanın bir kısmı ile içerisinde bulunan malzemeler yanarak kullanılamaz hale geldi. Büyük çapta maddi hasarın meydana geldiği yangında ekiplerin soğutma çalışmaları sürüyor. Konuyla ilgili inceleme başlatıldı.















