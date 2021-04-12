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    Sakarya'da anne ve 3 çocuğu, sobadan sızan gazdan zehirlendi

    Sobadan sızan karbonmonoksit sebebiyle zehirlenen aile, sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.
    • DHA
    • 12.04.2021 - 13:38
    • Güncelleme : 12.04.2021 - 13:43
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    Sakarya'da anne ve 3 çocuğu, sobadan sızan gazdan zehirlendi

    Sakarya'nın Erenler ilçesine bağlı Tabakhane Mahallesi 4009 Sokak’ta yaşayan Nurcan Bakan ile çocukları Mihrace, Sümeyye ve Ömer Bakan, sobadan sızan karbonmonoksit nedeniyle zehirlendi.

    YARDIMLARINA AKRABALARI YETİŞTİ

    Sabah annesini ve kardeşlerini uyandıramayan çocuklardan biri, alt katta yaşayan amcasını telefonla arayarak durumu anlattı. Eve giren amca, kapı ve pencereleri açıp, hava almalarını sağlarken sağlık ekibi çağırdı.

    TEDAVİYE ALINDILAR

    İhbar üzerine adrese gelen sağlık görevlileri, anne Nurcan Bakan’ı ambulansla Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne, çocukları ise Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi’ne kaldırdı.

    Tedaviye alınan anne ve çocuklarının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

    Sakarya da anne ve 3 çocuğu, sobadan sızan gazdan zehirlendi #1

    Sakarya da anne ve 3 çocuğu, sobadan sızan gazdan zehirlendi #2

    Sakarya da anne ve 3 çocuğu, sobadan sızan gazdan zehirlendi #3

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