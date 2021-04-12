Sakarya'da anne ve 3 çocuğu, sobadan sızan gazdan zehirlendi

Sakarya'da anne ve 3 çocuğu, sobadan sızan gazdan zehirlendi

Sobadan sızan karbonmonoksit sebebiyle zehirlenen aile, sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

Sakarya'nın Erenler ilçesine bağlı Tabakhane Mahallesi 4009 Sokak’ta yaşayan Nurcan Bakan ile çocukları Mihrace, Sümeyye ve Ömer Bakan, sobadan sızan karbonmonoksit nedeniyle zehirlendi.

YARDIMLARINA AKRABALARI YETİŞTİ

Sabah annesini ve kardeşlerini uyandıramayan çocuklardan biri, alt katta yaşayan amcasını telefonla arayarak durumu anlattı. Eve giren amca, kapı ve pencereleri açıp, hava almalarını sağlarken sağlık ekibi çağırdı.

TEDAVİYE ALINDILAR

İhbar üzerine adrese gelen sağlık görevlileri, anne Nurcan Bakan’ı ambulansla Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne, çocukları ise Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi’ne kaldırdı.

Tedaviye alınan anne ve çocuklarının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.