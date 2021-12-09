Sakarya'da anne ve bebeğinin üzerine inşaat malzemesi düştü

Karasu'da, kaldırımda yürüyen anne ve bebek arabasında bulunan bebeğinin üzerine, çalışma yapılan binadan malzeme düştü. Anne ve bebek hastaneye kaldırıldı.

Sakarya’nın Karasu ilçesinde geçtiğimiz günlerde yaşanan olayda, bebek arabasındaki bebeği ile kaldırımda yürüyen kadın ölümden döndü.

Cadde üzerinde bulunan 5 katlı binanın en üst katında yapılan çalışma sırasında, kadının ve bebek arabasının üzerine malzeme düştü.

VATANDAŞ YARDIMA KOŞTU

Korku içerisinde kalan anne, bebek arabasının üzerine düşen malzemeleri kaldırarak çocuğuna yöneldi. Anne ve çocuğunun yardımına çevredeki vatandaşlar koştu.

Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

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ANNE VE BEBEK TEDAVİ ALTINA ALINDI

Bebek arabasının koruma kısmı ile annenin koluna isabet eden malzemeler sonucunda yara alan anne ve çocuğu, olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince Karasu İlçe Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

"KADININ BİLEKLERİ KAN İÇERİSİNDEYDİ"

Çalışmakta olduğu esnada kadının sesini duyarak dışarıya çıktığını aktaran Sümeyye Baytar, “Normal sıradan bir gündü, tezgahta çalışıyordum. Daha sonra kadın sesini duydum ve kadını dövüyorlar sandım. Dışarıya çıktığımda kadının bilekleri kan içerisindeydi, çocuğunu almışlardı elinden ve bayılmak üzereydi. Daha sonrasında ambulans geldi, kadını hastaneye götürdüler. Yukarıdaki kaplama düştü kadının başına. Bebek arabası ile kadın gidiyordu, o esnada oldu olay.” şeklinde konuştu.