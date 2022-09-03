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    Sakarya'da yengesini döven şahıs, yeğenini kurşunladı

    Karasu ilçesinde yengesini döven Ömer D., "Anneme vurma" diyen yeğenine 3 el ateş etti. Yeğeni olay yerinde can verirken, saldırgan amca polisler tarafından aranıyor.
    • 03.09.2022 - 17:23
    • Güncelleme : 03.09.2022 - 18:00
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    Sakarya'da yengesini döven şahıs, yeğenini kurşunladı

    Sakarya'nın Karasu ilçesinde korkunç bir cinayet yaşandı.

    Resüller Mahallesi'nde yaşanan olayda, Ömer D. isimli şahıs, yengesi ile tartışmaya başladı.

    Giderek alevlenen tartışmada eline odun geçiren Ömer D., yengesine saldırmaya başladı.

    "Anneme vurma"

    Bu sırada annesinin darbediliğini gören Aziz D. (51), "Anneme vurma" diyerek amcasına müdahale etmeye çalıştı.

    Sakarya da yengesini döven şahıs, yeğenini kurşunladı #1

    Yeğenini kurşunladı

    Tabancasını çıkaran Ömer D., yeğenine 3 el ateş etti. Mermilerin isabet ettiği Aziz D. ise olay yerinde hayatını kaybetti.

    Ömer D. kaçarken, ihbarla adrese gelen jandarma ekipleri, incelemelerde bulundu.

    Saldırgan amca aranıyor

    Aziz D.'nin cansız bedeni de olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi için morga götürüldü. Jandarma, Ömer D.'yi yakalamak için çalışma başlattı.

    Sakarya da yengesini döven şahıs, yeğenini kurşunladı #2

    Sakarya da yengesini döven şahıs, yeğenini kurşunladı #3

    Sakarya da yengesini döven şahıs, yeğenini kurşunladı #4


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