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Sakarya’da aracın altında kalmaktan birkaç adımla kurtuldu

Sakarya’da aracın altında kalmaktan birkaç adımla kurtuldu

Tıra çarpmamak için manevra yapan ve kontrolden çıkan araç, faciaya sebep oluyordu. Yol kenarındaki vatandaş aracın altında kalmaktan birkaç adımla kurtuldu. O anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.