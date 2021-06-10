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    Sakarya’da aracın altında kalmaktan birkaç adımla kurtuldu

    Tıra çarpmamak için manevra yapan ve kontrolden çıkan araç, faciaya sebep oluyordu. Yol kenarındaki vatandaş aracın altında kalmaktan birkaç adımla kurtuldu. O anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.
    • İHA
    • 10.06.2021 - 10:17
    • Güncelleme : 10.06.2021 - 11:09
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    Sakarya’da aracın altında kalmaktan birkaç adımla kurtuldu

    Sakarya’nın Erenler ilçesi D-100 karayolu Bekirpaşa mevkisinde seyir halindeki araç, önündeki tıra çarpmamak için manevra yaptı.

    Sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, hızla yol kenarına daldı.

    ÖLÜMDEN SANİYELERLE KURTULUŞ

    Bu esnada yol kenarında bulunan bir vatandaş, dikkati sayesinde ölümden döndü. Aracın üzerine geldiğini görerek koşmaya başlayan kişi, birkaç adımla kurtuldu.

    Olay anı ise güvenlik kamerasınca saniye saniye kaydedildi.

    Sakarya’da aracın altında kalmaktan birkaç adımla kurtuldu VİDEO

    Sakarya’da aracın altında kalmaktan birkaç adımla kurtuldu #1

    Sakarya’da aracın altında kalmaktan birkaç adımla kurtuldu #2

    Sakarya’da aracın altında kalmaktan birkaç adımla kurtuldu #3

    Sakarya’da aracın altında kalmaktan birkaç adımla kurtuldu #4

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