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    Sakarya'da Arapça yazılı poşet paniği

    Sakarya'da bir banka bırakılan ve üzerinde Arapça, "İhtiyacı olan alsın" yazılı poşet kısa süreli panik oluşturdu.
    • İHA
    • 08.03.2021 - 16:49
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    Sakarya'da Arapça yazılı poşet paniği

    Sakarya Adapazarı'nın en işlek noktalarından biri olan Gar Meydanı önünde bir bankta bulunan şüpheli poşet, polisi alarma geçirdi.

    Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri Gar Meydanı çevresini şeritle çevirerek önlem aldı.

    Şüpheli paketin imhası için bölgeye Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı bomba imha uzmanları geldi.

    ESKİ KIYAFETLER TESPİT EDİLDİ

    Özel kıyafetlerini giyen uzmanlar, yakından inceledikleri poşette eski kıyafetlerin olduğunu gördü. Ekipler tarafından alınan poşet, polis merkezine götürüldü.

    Sakarya da Arapça yazılı poşet paniği #1

    "İHTİYACI OLAN ALSIN"

    Kısa süreli bir paniğe yol açan poşetin üzerinde Arapça, "İhtiyacı olan alsın" yazdığı öğrenildi. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

    Sakarya da Arapça yazılı poşet paniği #2

    Sakarya da Arapça yazılı poşet paniği #3

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