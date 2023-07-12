Sakarya'da art arda kaza yaşandı: Bir kişi yoldan geçen teknenin altında kaldı Yaya geçidinde önünde duran hafif ticari araca çarpan motosiklet sürücüsü yola savrulurken bir kadının bu esnada yoldan geçen cipin arkasına bağlı teknenin altında metrelerce sürüklendiği kaza anı kameralara yansıdı.

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İHA

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı.

Yayaya yol vermek isteyen bir sürücünün yavaşlamasıyla art arda kaza yaşandı.

Cadde üzerinde seyir halinde olan S.Ş. idaresindeki hafif ticari araç sürücüsü, yaya geçidinden yolun karşısına geçmek isteyen vatandaşlara yol vermek için durdu.

Bu esnada 20 yaşındaki İ.N.Ö. kontrolündeki motosiklet, yaya geçidinde duran araca arkadan çarptı.

Çarpmanın etkisi ile yola savrulan kadın sürücü o esnada ikinci bir kazayı daha yaşadı.

Yaralı kadın hastaneye kaldırıldı

Yanından geçen cipin arkasına bağlı teknenin altında metrelerce sürüklenen kadın yaralandı.

Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralı kadın hastaneye kaldırıldı.

Kaza anı kameraya yansıdı

Öte yandan, akıllara durgunluk veren kaza anı ise cadde üzerinde bulunan bir işletmenin güvenlik kamerasınca saniye saniye kaydedildi.

"Tekne taşıyan bir römork 100 metre kadar sürükledi"

Kaza anını anlatan işletme sahibi Bayram Budak, şunları söyledi:

Hızlı bir akan trafik var burada. Yaya geçidi var ancak yayalar karşıya geçmekte zorlanıyor, bunun için hamle yapmak zorunda kalıyor. Bu esnada araçlar çok ciddi ani frenler yapıyor.



Dünde burada ani fren yapan bir araca arkasından gelen motosiklet duramadı ve çarptı. Ama işin kötü tarafı yola savrulan sürücüyü, tekne taşıyan bir römork altına alarak yaklaşık 100 metre kadar sürükledi.



Hamdolsun kadın motosiklet sürücüsünün durumu iyi, kaskı ve ekipmanı tamdı. 112 ekipleri de hemen geldi ve hızlı şekilde müdahale etti. Sürücünün durumu iyi, bazı sıyrıkları var. Taburcu oldu ve bugün de yanımıza geldi, motosikletine sahip çıktığımız için bize de teşekkür etti.

"Hemen hemen her gün kaza oluyor burada"

Cadde üzerinde sürekli buna benzer kazaların meydana geldiğini ve bu duruma bir önlem alınması gerektiğini söyleyen Budak, şu ifadeleri kullandı: