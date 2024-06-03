Sakarya'da arkadaşının bacağından vurduğu genç araçtan atladı
İHA

Sakarya’nın ilçesi Rüstempaşa Mahallesi'nde E.Z. (24), araçla seyir halindeyken arkadaşı A.A. (24) tarafından bacağından tabanca ile vuruldu.

Olay sonrası hareket halindeki araçtan atlayan E.Z.'yi görenlerin ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kaçan şüpheli aranıyor

İlk müdahalesi yapılan yaralı genç, sağlık ekiplerince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Polis ekipleri olay sonrası kaçan A.A.'yı yakalamak için çalışma başlattı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)