Sakarya'da arkadaşının bacağından vurduğu genç araçtan atladı

İHA
Sakarya’nın Sapanca ilçesi Rüstempaşa Mahallesi'nde E.Z. (24), araçla seyir halindeyken arkadaşı A.A. (24) tarafından bacağından tabanca ile vuruldu.
Olay sonrası hareket halindeki araçtan atlayan E.Z.'yi görenlerin ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kaçan şüpheli aranıyor
İlk müdahalesi yapılan yaralı genç, sağlık ekiplerince Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.
Polis ekipleri olay sonrası kaçan A.A.'yı yakalamak için çalışma başlattı.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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