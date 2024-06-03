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Sakarya'da arkadaşının bacağından vurduğu genç araçtan atladı

Sakarya'da arkadaşının bacağından vurduğu genç araçtan atladı Sakarya'da bir kiş araç içerisinde tartıştığı arkadaşı tarafından bacağından vuruldu. Yaralı, araçtan atlayarak kurtulurken polis ekipleri şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.