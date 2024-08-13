Sakarya'da arsasına yapılan camiyi satışa çıkardı: Ev vaadini gerçekleştirmediler Kaynarca ilçesinde arsasına ev verilmesi karşılığında arsa yapımına izin veren Cengiz Alkan, kendisine ev verilmediği gerekçesiyle camiyi 7 milyon TL'ye satılığa çıkardı.

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İHA

Sakarya'da yaşayan Cengiz Alkan'ın sosyal medya paylaşımı görenleri hayrete düşürdü.

Alkan, Kaynarca ilçesinin Taşoluk Mahallesi'nde bulunan arsasına ev vaadi ile cami yapımasına için verdi.

CAMİYİ SATILIĞA ÇIKARDI

Caminin yapımının tamamlanmasına rağmen kendisine verilen ev vaadinin yerine getirilmediğini ileri süren Alkan, gerekli yerlere şikayette bulunduğunu ancak çözüm bulamadığını aktardı.

Bunun üzerine ilginç bir yönteme başvuran Alkan, sosyal medya hesabı üzerinden, “Taşoluk Kadıköy benim arsanın üzerine yapılan cami satılıktır, 440 metrekare” paylaşımında bulundu.

"SATACAĞIZ, O PARAYLA EV KURACAĞIZ"

Alkan, “Arsamıza cami yapıp yerine ev vereceklerdi. Cami yapıldı ama verilen sözde durulmadı.

2018 yılında gerekli mercilere başvurdum. İfademe başvurdular ama sorun çözülmedi. Bundan sonra satacağız, evimizi kuracağız o para ile.

"TEK ÇARE BU KALDI"

Konuyu her yere bildirdim ama bir çözüm bulamayınca bu çareyi buldum. İyi olmadı ama tek çarede bu kaldı. Maddi durumum kötü, böyle bir iş başıma geldi.

Yardım bekledim, olmayınca da bu yola başvurdum. Yıllardır kirada oturuyorum, çocuklarım ve ailem ev istiyor” dedi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)