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    Sakarya'da aşı olmayan doktor, koronavirüsten öldü

    Özel bir hastanede ortopedi doktoru olarak görev yapan ve koronavirüs aşısı yaptırmayan Hasan Feyzi Katıöz, virüse yenik düştü.
    • DHA
    • 14.09.2021 - 19:48
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    Sakarya'da aşı olmayan doktor, koronavirüsten öldü

    Sakarya’da özel bir hastanede ortopedi doktoru olarak görev yapan Hasan Feyzi Katıöz (50), yaklaşık 20 gün önce bazı semptomlar göstermesi üzerine koronavirüs testi yaptırdı.

    Testi pozitif çıkan ve evde tedavisine başlanan Katıöz, durumunun ağırlaşması üzerine yoğun bakım servisine alındı.

    HAYATINI KAYBETTİ

    9 Eylül günü entübe edilen ortopedi doktoru, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak bugün hayatını kaybetti.

    AŞI YAPTIRMADI

    Hasan Feyzi Katıöz’ün koronavirüs aşısı yaptırmadığı öğrenildi.

    Hayatını kaybeden doktorun cenazesi yarın sabah saatlerinde hastane önünde düzenlenecek törenin ardından son yolculuğuna uğurlanacak.

    Sakarya da aşı olmayan doktor, koronavirüsten öldü #1

    Sakarya da aşı olmayan doktor, koronavirüsten öldü #2

    Sakarya da aşı olmayan doktor, koronavirüsten öldü #3

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