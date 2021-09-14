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Sakarya'da aşı olmayan doktor, koronavirüsten öldü

Sakarya'da aşı olmayan doktor, koronavirüsten öldü

Özel bir hastanede ortopedi doktoru olarak görev yapan ve koronavirüs aşısı yaptırmayan Hasan Feyzi Katıöz, virüse yenik düştü.