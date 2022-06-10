Sakarya'da av tüfeğiyle dehşet saçtı: 3 yaralı

Bilinmeyen bir nedenle çıkan kavgada T.T. isimli şahıs, av tüfiğiyle sokakta saçma yağdırdı. Can kaybının yaşanmadığı olay güvenlik kameralarına yansıdı.

Sakarya Adapazarı Çark Caddesi’nde alkollü oldukları iddia edilen T.T. ile F.Ç. arasında bilinmeyen sebeple tartışma çıktı.

Tartışma, kısa sürede kavgaya dönüşünce T.T., dükkanından av tüfeğini alarak etrafa ateş etmeye başladı.

Saçmalar 3 kişiye isabet etti

Saçmaların isabet ettiği F.Ç., kanlar içerisinde yere serilirken A.B.K. ile E.Ç. de isabetlerin odağı oldu.

Durumun yaşanmasının hemen ardından olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar hastaneye, suçlu adliyeye

Yaralılar, ilk müdahalelerin ardından Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılırken şüpheli T.T. ise yapılan işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi

Yaşanan olay, güvenlik kameralarına böyle yansıdı

Sakarya'da av tüfeğiyle dehşet: 3 yaralı

Akrabalarının kaçmasına yardım etti

Öte yandan, 3 kişinin yaralanmasına sebep olan saldırgan T.T.’nin, 5 Nisan Salı günü Serdivan ilçesi Kemalpaşa Mahallesi Gündoğan Sokak'ta tapu meselesi yüzünden çıkan olayda suçlu olduğu iddia edilen kardeşi Bedri'ye, kardeşinin eşi Duriye'ye ve kardeşinin oğlu Tuncay Güler'e yardımcı olan kişi olduğu öğrenildi.



