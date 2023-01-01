Sakarya'da ayakkabısını alan köpeğin peşinden giden çocuk öldü

Ayakkabısını alıp kaçan köpeği bisikletiyle takip eden 13 yaşındaki çocuk, bir iş yerinin duvarına çarparak hayatını kaybetti.

Her gün can almaya devam eden başıboş sokak köpeği dehşetine bir yenisi daha eklendi.

Onlarca canın hayatına mal olan sokak köpekleri, vatandaşların korkulu rüyası olmaya devam ediyor.

Başıboş köpekler bir can da Sakarya'nın Sapanca ilçesinden aldı.

Köpek ayakkabısını aldı

Dün akşam saatlerinde Kur'an kursunun yokuşunda 13 yaşındaki Muhammet Enes Kös, ayakkabısını alıp kaçan köpeğin peşinden bisikletiyle gitti.

Bisikletin freni tutmadı

13 yaşındaki çocuk, yokuş aşağıya indiği sırada bisikletin frenlerinin tutmaması neticesinde sanayinin içerisinde bulunan bir iş yerinin duvarına çarparak yaralandı.

Yaralı çocuk hastaneye kaldırıldı

Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralı çocuk, burada yapılan ilk müdahale sonrasında Sapanca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Hayatını kaybetti

Hastanede tedavi altına alınan Kös, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Soruşturma sürüyor

İHA'nın haberine göre, polis ekipleri konuya ilişkin inceleme başlattı.