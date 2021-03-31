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    Sakarya’da aynı aileden 5 kişi koronadan öldü

    Sakarya'nın Akyazı ilçesinde 3 hafta içerisinde aynı aileden 5 kişi, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti.
    • DHA
    • 31.03.2021 - 16:56
    • Güncelleme : 31.03.2021 - 17:01
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    Sakarya’da aynı aileden 5 kişi koronadan öldü

    Sakarya'nın Akyazı ilçesine bağlı Hasanbey Mahallesi’nde yaşayan 5 çocuk babası 58 yaşındaki Ahmet Aydın, tedavi gördüğü Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde hayatını kaybetti.

    Ahmet Aydın'ın cenazesi Akyazı'da toprağa verildi.

    ANNESİ VE KARDEŞLERİ VEFAT ETMİŞTİ

    Ahmet Aydın’ın; son 3 haftada annesi Keziban Aydın, üvey annesi Türkan Aydın ve kız kardeşleri Safiye Aydın Demirtaş ve Emine Aydın Salih’i koronavirüs nedeniyle kaybettiği belirtildi.

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    5 KİŞİ DE TEDAVİ GÖRÜYOR

    Koronavirüs nedeniyle Aydın Ailesi'nden 2 kişinin Akyazı ilçesinde evde, 3 kişinin ise hastanede tedavi gördüğü belirtildi.

    Akyazı İlçe Sağlık Müdürlüğü’ne bağlı filyasyon ekipleri, ailenin diğer fertleri ve yakınlarıyla ilgili çalışma başlattı.

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