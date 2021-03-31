Sakarya’da aynı aileden 5 kişi koronadan öldü

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde 3 hafta içerisinde aynı aileden 5 kişi, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti.

Sakarya'nın Akyazı ilçesine bağlı Hasanbey Mahallesi’nde yaşayan 5 çocuk babası 58 yaşındaki Ahmet Aydın, tedavi gördüğü Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde hayatını kaybetti.

Ahmet Aydın'ın cenazesi Akyazı'da toprağa verildi.

ANNESİ VE KARDEŞLERİ VEFAT ETMİŞTİ

Ahmet Aydın’ın; son 3 haftada annesi Keziban Aydın, üvey annesi Türkan Aydın ve kız kardeşleri Safiye Aydın Demirtaş ve Emine Aydın Salih’i koronavirüs nedeniyle kaybettiği belirtildi.

5 KİŞİ DE TEDAVİ GÖRÜYOR

Koronavirüs nedeniyle Aydın Ailesi'nden 2 kişinin Akyazı ilçesinde evde, 3 kişinin ise hastanede tedavi gördüğü belirtildi.

Akyazı İlçe Sağlık Müdürlüğü’ne bağlı filyasyon ekipleri, ailenin diğer fertleri ve yakınlarıyla ilgili çalışma başlattı.













