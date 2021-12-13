Sakarya’da, ayvaları çalıp bahçe sahibini darbeden şahıslar yakalandı

Taraklı’da, bahçesinden çaldıkları ayvaları kamyonete yükleyen kişilere engel olmaya çalışırken darbedilen Ş.K. tedaviye alınırken, şüpheli 4 kişi yakalandı.

Sakarya’nın Taraklı ilçesi Aksu Mahallesi’nde dün öğleden sonra, Ş.K. isimli şahıs, bahçesinde toplanan ayvaların 4 kişi tarafından kamyonete yüklendiğini gördü.

Ş.K., bu kişilere engel olmaya çalışınca darbedildi.

Balta ile Ş.K.’nin aracına da zarar veren 4 kişi, cep telefonunu alarak olay yerinden kaçtı.

HASTANEYE KALDIRILDI

İhbar üzerine olay yerine jandarma ekipleri geldi.

Vücuduna ve başına aldığı darbelerle yaralanan Ş.K., Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı.

4 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Taraklı Jandarma Asayiş Timleri, kısa süre içerisinde kimliklerini tespit ettiği N.Ç. (38), A.Ç. (26), A.Ç. (66) ve E.Ç.’yi (17) yakalayarak gözaltına aldı.

AYVALAR TESLİM EDİLDİ

Şüphelilerin Ş.K.’nin aracına hasar verdiği baltaya el konuldu.

Çalınan 2 ton ayva ise sahibine teslim edildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.