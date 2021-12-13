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    Sakarya’da, ayvaları çalıp bahçe sahibini darbeden şahıslar yakalandı

    Taraklı’da, bahçesinden çaldıkları ayvaları kamyonete yükleyen kişilere engel olmaya çalışırken darbedilen Ş.K. tedaviye alınırken, şüpheli 4 kişi yakalandı.
    • DHA
    • 13.12.2021 - 12:32
    • Güncelleme : 13.12.2021 - 12:42
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    Sakarya’da, ayvaları çalıp bahçe sahibini darbeden şahıslar yakalandı

    Sakarya’nın Taraklı ilçesi Aksu Mahallesi’nde dün öğleden sonra, Ş.K. isimli şahıs, bahçesinde toplanan ayvaların 4 kişi tarafından kamyonete yüklendiğini gördü.

    Ş.K., bu kişilere engel olmaya çalışınca darbedildi.

    Balta ile Ş.K.’nin aracına da zarar veren 4 kişi, cep telefonunu alarak olay yerinden kaçtı.

    HASTANEYE KALDIRILDI

    İhbar üzerine olay yerine jandarma ekipleri geldi.

    Vücuduna ve başına aldığı darbelerle yaralanan Ş.K., Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı.

    Sakarya’da, ayvaları çalıp bahçe sahibini darbeden şahıslar yakalandı #1

    4 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

    Taraklı Jandarma Asayiş Timleri, kısa süre içerisinde kimliklerini tespit ettiği N.Ç. (38), A.Ç. (26), A.Ç. (66) ve E.Ç.’yi (17) yakalayarak gözaltına aldı.

    AYVALAR TESLİM EDİLDİ

    Şüphelilerin Ş.K.’nin aracına hasar verdiği baltaya el konuldu.

    Çalınan 2 ton ayva ise sahibine teslim edildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

    Sakarya’da, ayvaları çalıp bahçe sahibini darbeden şahıslar yakalandı #2

    Sakarya’da, ayvaları çalıp bahçe sahibini darbeden şahıslar yakalandı #3

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