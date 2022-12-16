Sakarya'da baba-oğul tartışmasında kan aktı

Sakarya Arifiye'de eve alkollü gelen 34 yaşındaki Kerim Türk, arbede yaşadığı babası tarafından bıçaklandı. Yaralanan genç, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken, baba gözaltına alındı.

Sakarya'nın Arifiye ilçesi Abdibey Caddesi üzerinde bulunan bir evde meydana gelen olayda, 34 yaşındaki Kerim Türk anne ve babasının yaşadığı eve alkollü şekilde gitti.

Kerim Türk ve babası A.T. arasında henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı tartışma yaşandı. Kısa sürede arbedeye dönüşen olayda Kerim Türk, babası A.T.’nin elindeki bıçakla yaralandı.

Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan ağır yaralı genç, Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Oğul hayatını kaybetti, baba gözaltında

Türk, burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Konuya ilişkin inceleme başlatan polis ekipleri baba A.T.’yi gözaltına aldı.

İHA'nın haberine göre, vücudunda derin bir bıçak yarası olmadığı öğrenilen şahsın kesin ölüm sebebi ise otopsi merkezinde yapılacak incelemenin ardından netlik kazanacak.





















