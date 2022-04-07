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- Sakarya'da bahçe temizliği sırasında el bombası bulundu
Sakarya'da bahçe temizliği sırasında el bombası bulundu
Geyve ilçesindeki bahçesini temizleyen şahıs, taşların arasındaki cismi yakından incelediğinde bomba olduğunu fark etti. Jandarmaya ihbar edilen bomba güvenli bir alana götürüldü.
- DHA
- 07.04.2022 - 15:55
- Güncelleme : 07.04.2022 - 16:06
Sakarya'nın Geyve ilçesinde bahçe temizliği sırasında rastlanılan cisim korkuttu.
H.Ç. isimli şahıs, bahçe temizliği yaptığı sırada taşların arasında el bombası buldu.
Bomba olduğuna emin olup jandarmaya bildirdi
Açık bir metal kutusu içerisinde bulduğu bombayı yakından inceleyen H.Ç., jandarma ekiplerine ihbarda bulundu.
Cisim güvenli alana götürüldü
Adrese sevk edilen jandarma ekipleri, yapılan incelemenin ardından cismi güvenli bir alana götürüp imha etti.