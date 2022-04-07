Petrol
102.16
1.08%
Euro
16.11
0.46%
Dolar
14.75
0.27%
Altın
916.58
0.65%
Borsa
2346
1.28%
Bitcoin
649.783
-1.15%
BTXN Coin
31.74
-1.24%
Bitexen
17ºC
İstanbul
Yağmur 17 C

    Sakarya'da bahçe temizliği sırasında el bombası bulundu

    Geyve ilçesindeki bahçesini temizleyen şahıs, taşların arasındaki cismi yakından incelediğinde bomba olduğunu fark etti. Jandarmaya ihbar edilen bomba güvenli bir alana götürüldü.
    • DHA
    • 07.04.2022 - 15:55
    • Güncelleme : 07.04.2022 - 16:06
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Sakarya'da bahçe temizliği sırasında el bombası bulundu

    Sakarya'nın Geyve ilçesinde bahçe temizliği sırasında rastlanılan cisim korkuttu.

    H.Ç. isimli şahıs, bahçe temizliği yaptığı sırada taşların arasında el bombası buldu.

    Bomba olduğuna emin olup jandarmaya bildirdi

    Açık bir metal kutusu içerisinde bulduğu bombayı yakından inceleyen H.Ç., jandarma ekiplerine ihbarda bulundu.

    Cisim güvenli alana götürüldü

    Adrese sevk edilen jandarma ekipleri, yapılan incelemenin ardından cismi güvenli bir alana götürüp imha etti.

    Sakarya da bahçe temizliği sırasında el bombası bulundu #1

    Sakarya da bahçe temizliği sırasında el bombası bulundu #2


    İlginizi Çekebilir

    Profesyonel ve yeni başlayanlar için, Bitcoin hesabını aç! Ücretsiz formu hemen doldur!
    Bitcoin

    Profesyonel ve yeni başlayanlar için, Bitcoin hesabını aç! Ücretsiz formu hemen doldur!

    45 yaşında ama bebek gibi! Safiye Soyman'ın MS hastası oğlu Harun'un hüzünlü hikayesi
    Medya

    45 yaşında ama bebek gibi! Safiye Soyman'ın MS hastası oğlu Harun'un hüzünlü hikayesi

    ABD'nin petrol stokları yükseliyor
    Ekonomi

    ABD'nin petrol stokları yükseliyor

    Görüş Bildir