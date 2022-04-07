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Sakarya'da bahçe temizliği sırasında el bombası bulundu

Sakarya'da bahçe temizliği sırasında el bombası bulundu

Geyve ilçesindeki bahçesini temizleyen şahıs, taşların arasındaki cismi yakından incelediğinde bomba olduğunu fark etti. Jandarmaya ihbar edilen bomba güvenli bir alana götürüldü.