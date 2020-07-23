Sakarya'da, bahçedeki kediyi silahla vurarak öldürdüler

'Sütlaç' isimli kedilerini, evlerinin bahçesinde öldüren kişinin bulunmasını isteyen çift suç duyurusunda bulundu.

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde yaşayan Mesut ve Meltem Çağlayan Sevim çiftinin, 3 aylıkken buldukları ve bir bacağı felç yüzünden kesilen kedileri Sütlaç, evlerinin bahçesinde silahla vurularak öldürüldü.

Sevim çifti de, yaşanan bu olayın ardından şüphelinin bulunması için suç duyurusunda bulundu.

"BUNLAR DA CAN TAŞIYOR"

2014 yılından beri baktıkları kedilerini öldüren kişinin cezalandırılmasını isteyen Meltem Çağlayan Sevim, “6,5 yıldır bakıyordum, yavruları olmuştu, biri bizimle. Bir gece saat 4 civarı bir el silah sesi duyduk. Çok yakından geldi. Ürktüğümüz için dışarı çıkmadık. Sabah kedimi göremedim, bahçede Sütlaç’ın ölüsünü gördüm. Sol tarafından silahla vurulmuştu. Ben hem Sütlaçımın hakkını aramak hem de sokakta hayvanlara eziyet eden insanlara tepki göstermek istiyorum. Bu insanlara karşı artık sesimizi çıkarmak zorunda olduğumuzu düşünüyorum. Hayvan hakları kanunun çıkması istiyorum bunların da bir can taşıdığı düşünerek cezalandırılması istiyorum.” dedi.

"BUNU NEDEN YAPTILAR"

Yaşanan olaya bir türlü anlam veremediklerini belirten Mesut Sevim ise “İstanbul’dan yeşile olan sevgimiz ve özlemimiz nedeniyle Meltem’le beraber Akyazı’ya taşındık. Burada hayvanlarımızla birlikte yaşıyoruz. Kimseye zararı olmayan, 3 bacaklı kedimizi kim niye gece yarısı öldürür? Neden tabancayla vurur hiç anlamış değiliz. Hızlı, atlayıp zıplayan bir hayvan değil, kimseyi rahatsız etmiyor. Bunu neden yaptılar bilmiyoruz. Bu kişinin bulunmasını istiyoruz” diye konuştu.