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Sakarya'da, banyoda yakılan mangal can aldı

Sakarya'da, banyoda yakılan mangal can aldı

Akyazı ilçesinde eşinden bir süre önce ayrıldığı ve iki çocuk babası olduğu öğrenilen sağlık personeli, evinin banyosunda yaktığı mangalın dumanından zehirlenerek yaşamını yitirdi.