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    Sakarya'da bariyerlere giren araç hurdaya döndü

    Adapazarı'nda bariyerlere çarpıp hurdaya dönen arasın sürücüsü ağır yaralandı.
    • 22.12.2022 - 21:09
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    Sakarya'da bariyerlere giren araç hurdaya döndü

    Sakarya'nın Adapazarı ilçesi D-100 karayolu Maltepe Mahallesi mevkii İstanbul istikametinde K.D. idaresindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde bariyer ve aydınlatma direğine çarptı.

    Meydana gelen kazada, sürücü adeta kağıt gibi ezilen otomobil içinde sıkışarak ağır yaralandı.

    Sürücüyü itfaiye ekipleri kurtardı

    İHA'nın haberine göre durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Bölgeye sevk edilen itfaiye ekiplerince sürücü sıkıştığı yerden kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

    Olay yerinde yapılan ilk müdahale sonrasında yaralı hastaneye kaldırıldı.

    Kaza sebebiyle İstanbul istikametinde uzun araç kuyrukları oluştu. Kazaya karışan otomobilin çekici yardımıyla bölgeden kaldırıldığı esnada trafik durduruldu.

    Otomobilin bölgeden kaldırılmasının ardından trafik normal seyrine dönerken, polis kaza ile ilgili inceleme başlattı.

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