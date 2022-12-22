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- Sakarya'da bebeğini kaybeden babanın acı günü
Sakarya'da bebeğini kaybeden babanın acı günü
Akyazı ilçesinde kalbinde delik olan 8 aylık Ömer bebek hayatını kaybetti. Acılı baba, oğlunu defnetmeden önce kefenini çözüp son kez sevdi.
- 22.12.2022 - 17:18
- Güncelleme : 22.12.2022 - 17:46
Sakarya'da yürek burkan bir olay yaşandı.
Akyazı ilçesinde doğan Ömer Ali Kılıçkeser, kalbinde delik ile dünyaya geldi.
8 aylık Ömer bebek, tedavi gördüğü hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Minik bebek, hastane işlemleri sonrasında ailesine teslim edildi.
Cenaze, Alaağaç Mahallesi Yavuz Sultan Selim Camii’nde öğle vakti kılınan namazın ardından aile mezarlığına götürüldü.
Kefeni açarak oğlunu sevdi
Burada oğluna son görevi yapan babanın, defin sırasında kefeni açarak oğlunu sevmesi yürekleri burktu.