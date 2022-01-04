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- Sakarya'da bedava bindiği otobüste yolcuların eşyalarını çaldı
Sakarya'da bedava bindiği otobüste yolcuların eşyalarını çaldı
- DHA
- 04.01.2022 - 16:59
- Güncelleme : 04.01.2022 - 17:15
Sakarya’nın Hendek ilçesinde TEM Otoyolu üzerinde bulunan bir dinlenme tesisinde mola veren otobüsteki yolcuların, cep telefonu ve bilgisayarları çalındı.
Hendek İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.
Güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen jandarma, şüphelinin kimliğini belirledi.
OTOBÜSÜN MOLA VERDİĞİ SIRADA YOLCULARIN TELEFONLARINI ÇALDI
Jandarmanın operasyonu ile N.D., yakalanarak gözaltına alındı. N.D.’nin İstanbul’da, memleketine gidecek parasının olmadığını belirterek otobüslere ücretsiz bindiği, mola sırasında da yolcuların bıraktığı cep telefonu ve bilgisayarları çaldıktan sonra kaçtığı belirlendi.
15 SUÇ KAYDI OLAN HIRSIZ ADLİYEDE
Aynı yöntemle hırsızlık yapan N.D.’nin, hırsızlık suçundan 15 suç kaydının bulunduğu tespit edildi. N.D., jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.
OTOBÜS FİRMASINA DA CEZA
Ayrıca, N.D.’yi kayıtsız olarak taşıdığı tespit edilen otobüs firmalarına da ceza kesildi.