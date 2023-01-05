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- Sakarya'da belediye otobüsü alevlere teslim oldu
Sakarya'da belediye otobüsü alevlere teslim oldu
Serdivan'da harekete hazırlanan belediye otobüsünün motor kısmı yandı. İtfaiyenin müdahale ettiği otobüste maddi hasar oluştu.
- 05.01.2023 - 17:39
- Güncelleme : 05.01.2023 - 17:48
Sakarya'nın Serdivan ilçesindeki otobüs panik oluşturdu.
Yazlık Orta Mahalle'de şehir içi taşımacılık yapan 54 BJ 094 plakalı belediye otobüsünün, duraktan hareket edeceği esnada motor kısmında yangın çıktı.
İtfaiye müdahale etti
Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.
Bölgeye gelen ekipler, yangını kısa sürede kontrol altına alarak söndürdü.
Otobüste maddi hasar oluştu
Maddi hasarın meydana geldiği yangına ilişkin inceleme başlatıldı.