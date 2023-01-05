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    Sakarya'da belediye otobüsü alevlere teslim oldu

    Serdivan'da harekete hazırlanan belediye otobüsünün motor kısmı yandı. İtfaiyenin müdahale ettiği otobüste maddi hasar oluştu.
    • 05.01.2023 - 17:39
    • Güncelleme : 05.01.2023 - 17:48
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    Sakarya'da belediye otobüsü alevlere teslim oldu

    Sakarya'nın Serdivan ilçesindeki otobüs panik oluşturdu.

    Yazlık Orta Mahalle'de şehir içi taşımacılık yapan 54 BJ 094 plakalı belediye otobüsünün, duraktan hareket edeceği esnada motor kısmında yangın çıktı.

    İtfaiye müdahale etti

    Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

    Bölgeye gelen ekipler, yangını kısa sürede kontrol altına alarak söndürdü.

    Otobüste maddi hasar oluştu

    Maddi hasarın meydana geldiği yangına ilişkin inceleme başlatıldı.

    Sakarya da belediye otobüsü alevlere teslim oldu #1

    Sakarya da belediye otobüsü alevlere teslim oldu #2

    Sakarya da belediye otobüsü alevlere teslim oldu #3


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