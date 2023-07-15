Sakarya'da benzin dökerek kendisini yakmaya çalıştı! Kurtarılamadı Ruhsal rahatsızlıkları olduğu öğrenilen Ümit Vurgun isimli alkollü şahıs, dini nikahlı eşinin sokağında üzerine benzin dökerek kendisini yakmaya çalıştı. Hastaneye kaldırılan şahıs, 4 gün sonra ise hayatını kaybetti.

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Sakarya'nın Adapazarı ilçesi Güneşler Mahallesi’nde yaşayan Ümit Vurgun, dini nikahlı eşinin yaşadığı sokağa geldi.

Bazı psikolojik sorunları olduğu öğrenilen şahsın alkol aldığı ve benzinle kendisini yakmaya çalıştığı görüldü.

Burada elindeki benzin bidonu ile kendisini yakmaya çalışan şahsı gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

"Beni kurtarın" çığlıkları

Konunun haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Şahıs, adrese gelen ekiplere, “Dini nikahlı eşim buraya gelecek, o buraya gelmezse benzini bu şekilde dökerim” dediği esnada bir anda alev aldı.

Can havliyle ‘Beni kurtarın’ diye bağırmaya başlayan Vurgun’a bölgedeki itfaiye ve sağlık ekipleri müdahale etti. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrasında Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan adam, daha sonrasında Kartal Eğitim Araştırma Hastanesi Yanık Merkezi’ne sevk edildi.

4 gün sonra hayatını kaybetti

Burada tedavi altına alınan Vurgun, yaklaşık 4 gün sonra yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Vurgun’un cenazesinin yapılacak olan otopsi sonrasında defnedilmesi bekleniyor.