Sakarya'da benzin istasyonunda iki aracın arasında kaldı

Sakarya'da benzin istasyonunda iki aracın arasında kaldı

Otomobile yakıt pompası takmak için eğilen çalışan, arkadan gelen bir arabanın çarpmasıyla 2 aracın arasında kalarak yaralandı. O anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Sakarya'nın Adapazarı ilçesi Güllük Mahallesi'ndeki akaryakıt istasyonunda yaşanan olayda S.Ö. isimli çalışan, yakıt almak için duran bir otomobilin dolum noktasına pompayı yerleştirmek için eğildi.

İHA'nın haberine göre; o esnada, arka kısımda bulunan dolum noktasına yaklaşan E.F. idaresindeki otomobil ise S.Ö.'ye çarptı.

2 aracın arasında kaldı

İki otomobil arasında kalan çalışanı görenler, durumu sağlık ekiplerine bildirdi.

Sakarya'da benzin istasyonunda iki aracın arasında kaldı



Hastaneye kaldırıldı

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptıkları ilk müdahale sonrasında yaralıyı hastaneye kaldırırken, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Görüntülerde, çalışanın otomobilin altına eğilmesi, arka dolum noktasına yanaşan aracın çalışana ve otomobile çarpması, çalışanın yere düşmesi yer aldı.