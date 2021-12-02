Sakarya'nın Erenler ilçesinde ihmalkar anne ve baba, 4 aylık bebeklerini otomobilin içerisinde kilitli bırakarak pazara alışverişe gitti. Bebeği, itfaiye ekipleri kurtardı.

İsimleri henüz öğrenilemeyen anne ve baba, Sakarya'nın Erenler ilçesi Mehmet Akif Ersoy Caddesi üzerine kurulan Çarşamba Pazarı’na alışveriş yapmak için otomobillerini cadde üzerine park etti.

4 AYLIK BEBEĞİ OTOMOBİLDE KİLİTLEYİP YALNIZ BIRAKTILAR

4 aylık bebeklerini otomobili kilitleyerek yalnız bırakan anne ve baba alışveriş yaparken bebek ise yaklaşık 45 dakika boyunca araçta kaldı. Park halindeki araç içerisinden bebek sesi geldiğini duyan vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

Sakarya'da bir anne-baba, 4 aylık bebeklerini arabada kilitli bıraktı VİDEO

VATANDAŞLAR İTFAİYEYİ ARADI, BEBEK HASTANEYE KALDIRILDI

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yaptıkları çalışma neticesinde bebeği bulunduğu yerden çıkartarak sağlık ekiplerine teslim etti. Tedbir amaçlı Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan bebeğe oksijen verildiği öğrenildi.













