Euro
15.1232
0.39%
Dolar
13.2683
-0.29%
Altın
762.78
0.19%
Borsa
1.857
2.64%
Bitcoin
766.465
0.79%
BTXN Coin
52.49
6.04%
9ºC
İstanbul
Parçalı bulutlu 9 C

    Sakarya'da bir anne-baba, 4 aylık bebeklerini arabada kilitli bıraktı

    Sakarya'nın Erenler ilçesinde ihmalkar anne ve baba, 4 aylık bebeklerini otomobilin içerisinde kilitli bırakarak pazara alışverişe gitti. Bebeği, itfaiye ekipleri kurtardı.
    • İHA
    • 02.12.2021 - 00:25
    • Güncelleme : 02.12.2021 - 00:44
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Sakarya'da bir anne-baba, 4 aylık bebeklerini arabada kilitli bıraktı

    İsimleri henüz öğrenilemeyen anne ve baba, Sakarya'nın Erenler ilçesi Mehmet Akif Ersoy Caddesi üzerine kurulan Çarşamba Pazarı’na alışveriş yapmak için otomobillerini cadde üzerine park etti.

    4 AYLIK BEBEĞİ OTOMOBİLDE KİLİTLEYİP YALNIZ BIRAKTILAR

    4 aylık bebeklerini otomobili kilitleyerek yalnız bırakan anne ve baba alışveriş yaparken bebek ise yaklaşık 45 dakika boyunca araçta kaldı. Park halindeki araç içerisinden bebek sesi geldiğini duyan vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

    Sakarya'da bir anne-baba, 4 aylık bebeklerini arabada kilitli bıraktı VİDEO

    VATANDAŞLAR İTFAİYEYİ ARADI, BEBEK HASTANEYE KALDIRILDI

    Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yaptıkları çalışma neticesinde bebeği bulunduğu yerden çıkartarak sağlık ekiplerine teslim etti. Tedbir amaçlı Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan bebeğe oksijen verildiği öğrenildi.

    Sakarya da bir anne-baba, 4 aylık bebeklerini arabada kilitli bıraktı #1

    Sakarya da bir anne-baba, 4 aylık bebeklerini arabada kilitli bıraktı #2

    Sakarya da bir anne-baba, 4 aylık bebeklerini arabada kilitli bıraktı #3

    Sakarya da bir anne-baba, 4 aylık bebeklerini arabada kilitli bıraktı #4

    İlginizi Çekebilir


    Görüş Bildir