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    Sakarya'da bir araç, akaryakıt istasyonunda pompaya çarparak devrildi

    Akyazı ilçesinde 5 kişilik ailenin içerisinde bulunduğu araç kontrolden çıkarak akaryakıt istasyonunda pompaya çarptı. Bu etkiyle devrilen araçtaki yaralılar hastaneye kaldırıldı.
    • 09.05.2022 - 11:45
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    Sakarya'da bir araç, akaryakıt istasyonunda pompaya çarparak devrildi

    Sakarya'nın Akyazı Mahallesi'nde bulunan akaryakıt istasyonunda korkunç kaza yaşandı.

    Mudurnu Caddesi'nde seyir halinde olan 34 CMS 988 plakalı araç, kontrolden çıktı.

    Pompaya çarpıp yan yattı

    Bu esnada savrularak akaryakıt istasyonuna giren, içerisinde 5 kişilik ailenin bulunduğu araç, pompaya çarparak devrildi.

    İHA'nın aktarımına göre, kazada otomobilde bulunan iki kişi yaralandı. Yaralıların yardımına istasyon çalışanları ve çevredekiler koştu.

    Sakarya da bir araç, akaryakıt istasyonunda pompaya çarparak devrildi #1

    Yaralılar tedavi altında

    Durumun haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı.

    Sakarya da bir araç, akaryakıt istasyonunda pompaya çarparak devrildi #2

    Sakarya da bir araç, akaryakıt istasyonunda pompaya çarparak devrildi #3

    Sakarya da bir araç, akaryakıt istasyonunda pompaya çarparak devrildi #4


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