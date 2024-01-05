Sakarya'da bir erkeğe ait ceset, dereden çıkarıldı Serdivan ilçesindeki Çark Deresi'nde bulunan erkek cesedi, uzun süre sürüklendikten sonra AFAD ekipleri tarafından çıkarıldı.

İHA

Sakarya'nın Serdivan ilçesine bağlı Arabacıalanı Mahallesi'nde Çark Deresi'nde ceset gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

3 kilometre sürüklenen cesedi AFAD ekipleri çıkardı

Olay yerine çok sayıda polis, itfaiye, AFAD ve sağlık ekibi sevk edildi. Ceset görüldüğü yerden yaklaşık 3 kilometre sürüklendikten sonra Serdivan ilçesi Adnan Menderes Caddesi üzerindeki suya giren AFAD ekiplerince çıkarıldı.

Cesedin Turan Görgülü isimli kişiye ait olduğu belirlenirken, polis ekipleri bölgede geniş güvenlik önlemi aldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)