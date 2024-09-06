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Sakarya'da bir kadın tabancayla başından vurdu

Sakarya'da bir kadın tabancayla başından vurdu Adapazarı ilçesinde, kimliği belirsiz bir kişi tarafından tabancayla başından vurulan Sehle Gündüz (35) isimli kadın ağır yaralandı.