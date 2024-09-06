Sakarya'da bir kadın tabancayla başından vurdu

DHA
Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde gece saatlerinde Orta Mahalle'de bulunan Kökçü Sokak'ta kimliği belirsiz bir erkek, sokak üzerinde bulunan bir iş merkezinin 2’nci katındaki iş yerinde Sehle Gündüz’ü başından tabancayla vurup kaçtı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Ekipler, iş yerine gittiğinde Sehle Gündüz’ü ağır yaralı halde buldu.
TALİHSİZ KADININ DURUMU AĞIR
Sehle Gündüz, sağlık ekibinin olay yerindeki ilk müdahalesi sonrası Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Sehle Gündüz’ün durumunun ağır olduğu ve entübe edildiği öğrenildi.
Polis, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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