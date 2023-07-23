Sakarya'da bir kadın, tartıştığı sevgilisi tarafından öldürüldü Tartıştığı sevgilisi tarafından tabanca ile göğsünden ve karnından vurulan kadın, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Polis katil zanlısı ile yanında bulunan kişiyi gözaltına aldı.

DHA Kader Akşan, 49 yaşındaydı… Önceki gece kendisiyle aynı yaşta olan sevgilisi H.E.'nin Sakarya’nın Adapazarı ilçesi Karaosman Mahallesi'ndeki evine gitti. Kader Akşan, H.E. ve arkadaşları olan M.A. isimli erkek evde bir süre vakit geçirdi. Göğsünden ve karnından vurdu Çok geçmedi, H.E. ile Akşan arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında H.E., Kader Akşan'ı tabancayla göğsünden ve karnından vurdu. Kurtarılamadı Yaralanan Kader Akşan, ihbar üzerine adrese sevk edilen sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak talihsiz kadın, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Katil zanlısı ile 1 kişi gözaltında Kader Akşan’ın cansız bedeni, hastanenin otopsi merkezine götürüldü. H.E. ve olay sırasında evde bulunan arkadaşları M.A. polis tarafından gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.