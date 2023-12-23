Sakarya'da bir kişi eşiyle tartışan komşusunu silahla vurdu

İHA
Sakarya'nın Geyve ilçesi Çeltikler Mahallesi'nde Sedat K., Lütfü D. isimli komşusunun eşiyle tartışmaya başladı.
Tartışmayı gören Lütfü D., evinden aldığı silah ile Sedat K.'yi vurarak yaraladı.
Durumu ağır
Ağır yaralanan Sedat K., durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından Geyve Devlet Hastanesi'ne, buradan da Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.
Yaralının durumunun ağır olduğu öğrenilirken konuya ilişkin inceleme başlatıldı.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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