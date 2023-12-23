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Sakarya'da bir kişi eşiyle tartışan komşusunu silahla vurdu

Sakarya'da bir kişi eşiyle tartışan komşusunu silahla vurdu Sakarya'da bir kişi, eşi ile tartıştığını gördüğü komşusunu evinden aldığı silahla vurdu. Hastaneye kaldırılan yaralının durumunun ağır olduğu öğrenildi.