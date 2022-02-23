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    Sakarya’da bir kişinin öldüğü silahlı kavga anı

    Aralarında husumet bulunan iki grup birbirine girdi, kavgada bir kişi öldü. Silahlı kavga anının kamera kayıtları ortaya çıktı.
    • İHA
    • 23.02.2022 - 10:52
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    Sakarya’da bir kişinin öldüğü silahlı kavga anı

    Sakarya’nın Karapürçek ilçesi Çeşmebaşı Mahallesi’nde İsa Kara (27) ve A.Y. ile husumetlileri A.Ç. (30), E.Ç. (24), B.Ç. (22), S.Ç. (21) ve O.Ç. (20) isimli şahıslar arasında silahlı kavga çıktı.

    3 Ocak Pazartesi gecesi meydana gelen olay esnasında silah ile vurularak yaralanan Kara, kaldırıldığı hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

    Jandarma ekiplerince olaya karıştığı değerlendirilen 5 şüpheli gözaltına alındı.

    SİLAHLI KAVGA ANI GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

    Tamamlanan işlemleri sonrasında adliyeye sevk edilen şüphelilerden A.Ç. tutuklanarak Sakarya L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’na sevk edilirken, diğer 4 şüpheli ise serbest bırakıldı.

    İsa Kara'nın ölümüne sebep olan silahlı kavga anının güvenlik kamera kayıtları ortaya çıktı.

    Görüntülerde, tarafların önce birbirlerini darbetmesi daha sonrasında çıkardıkları silahla ateş etmesi ve kayıtları izleyenlerin olayı yorumlaması yer alıyor.

    Sakarya’da bir kişinin öldüğü silahlı kavga anı #1

    Sakarya’da bir kişinin öldüğü silahlı kavga anı #2

    Sakarya’da bir kişinin öldüğü silahlı kavga anı #3

    Sakarya’da bir kişinin öldüğü silahlı kavga anı #4

    Sakarya’da bir kişinin öldüğü silahlı kavga anı #5


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