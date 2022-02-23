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- Sakarya’da bir kişinin öldüğü silahlı kavga anı
Sakarya’da bir kişinin öldüğü silahlı kavga anı
- İHA
- 23.02.2022 - 10:52
Sakarya’nın Karapürçek ilçesi Çeşmebaşı Mahallesi’nde İsa Kara (27) ve A.Y. ile husumetlileri A.Ç. (30), E.Ç. (24), B.Ç. (22), S.Ç. (21) ve O.Ç. (20) isimli şahıslar arasında silahlı kavga çıktı.
3 Ocak Pazartesi gecesi meydana gelen olay esnasında silah ile vurularak yaralanan Kara, kaldırıldığı hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Jandarma ekiplerince olaya karıştığı değerlendirilen 5 şüpheli gözaltına alındı.
SİLAHLI KAVGA ANI GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI
Tamamlanan işlemleri sonrasında adliyeye sevk edilen şüphelilerden A.Ç. tutuklanarak Sakarya L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’na sevk edilirken, diğer 4 şüpheli ise serbest bırakıldı.
İsa Kara'nın ölümüne sebep olan silahlı kavga anının güvenlik kamera kayıtları ortaya çıktı.
Görüntülerde, tarafların önce birbirlerini darbetmesi daha sonrasında çıkardıkları silahla ateş etmesi ve kayıtları izleyenlerin olayı yorumlaması yer alıyor.