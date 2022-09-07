Sakarya'da boşanma davası öncesi eşini 5 yerinden bıçakladı

Anlaşmazlık sonucu boşanmaya karar veren çift, davaları için adliyeye gitti. Karısını adliyenin civarındaki kafede gören cani koca, bıçakla saldırdı. Defalarca bıçaklanan genç kadın ağır yaralandı.

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde bir kadın daha eşi tarafından canice yaralandı.

Sakarya Adalet Sarayı bölgesinde yaşanan olayda, boşanma aşamasında oldukları öğrenilen E.B. (31) ile Ş.B. (25), davaları için adliyeye geldi.

Genç kadını defalarca bıçakladı

Adliye binası karşısında bulunan bir işletmede oturan karısı ile karşılaşan koca E.B., Ş.B.’yi 5 ayrı yerinden bıçaklayarak ağır yaraladı.

Karısını bıçaklayan şahıs, adliyede görevli polis ekiplerince suç aleti ile birlikte yakalanarak etkisiz hale getirildi.

Bölgeye sevk edilen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan ve durumunun ağır olduğu öğrenilen genç kadın ise Yenikent Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Saldırgan gözaltında

Olayda kullandığı bıçakla birlikte yakalanan ve gözaltına alınan şahsın asayiş şube müdürlüğündeki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Öte yandan, olayın hemen ardından çekilen görüntülerde ise şahsın gözaltına alındığı anlar ve çevredeki diğer kadınların yaşanan olaya gösterdiği tepkiler yer aldı.