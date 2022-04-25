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- Sakarya'da boynundaki suikast silahıyla yakalandı
Sakarya'da boynundaki suikast silahıyla yakalandı
Şüpheli bir kişinin üzerinde kolye olarak asılı olan lazer cihazından, el yapımı 7.65 çapında tek mermi atabilen suikast silahı çıktı.
- 25.04.2022 - 15:03
- Güncelleme : 25.04.2022 - 15:51
Sakarya'nın Karasu ilçesi Sahil Caddesi üzerinde yaşanan olayda, çarşı mahalle bekçileri devriye atarken G.Ç. isimli bir şahıstan şüphelendi.
Yapılan üst aramasında bekçilerin bulduğu, şüphelinin ise lazer dediği kolye, el yapımı ve 7.65 çapında tek mermi atabilen suikast silahı çıktı.
2 şüpheli adliyeye sevk edildi
Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemleri sonrasında adliyeye sevk edildi.
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