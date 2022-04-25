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Sakarya'da boynundaki suikast silahıyla yakalandı

Sakarya'da boynundaki suikast silahıyla yakalandı

Şüpheli bir kişinin üzerinde kolye olarak asılı olan lazer cihazından, el yapımı 7.65 çapında tek mermi atabilen suikast silahı çıktı.