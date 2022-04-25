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    Sakarya'da boynundaki suikast silahıyla yakalandı

    Şüpheli bir kişinin üzerinde kolye olarak asılı olan lazer cihazından, el yapımı 7.65 çapında tek mermi atabilen suikast silahı çıktı.
    • 25.04.2022 - 15:03
    • Güncelleme : 25.04.2022 - 15:51
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    Sakarya'da boynundaki suikast silahıyla yakalandı

    Sakarya'nın Karasu ilçesi Sahil Caddesi üzerinde yaşanan olayda, çarşı mahalle bekçileri devriye atarken G.Ç. isimli bir şahıstan şüphelendi.

    Yapılan üst aramasında bekçilerin bulduğu, şüphelinin ise lazer dediği kolye, el yapımı ve 7.65 çapında tek mermi atabilen suikast silahı çıktı.

    2  şüpheli adliyeye sevk edildi

    Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemleri sonrasında adliyeye sevk edildi.

    Sakarya da boynundaki suikast silahıyla yakalandı #1

    Sakarya da boynundaki suikast silahıyla yakalandı #2

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