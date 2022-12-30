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    Sakarya'da caddenin karşısına geçen yaya can verdi

    Serdivan'da yolun karşısına geçmek isteyen 75 yaşındaki Hüsmen Akbaş, aracın altında kalarak hayatını kaybetti.
    • 30.12.2022 - 12:14
    • Güncelleme : 30.12.2022 - 12:16
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    Sakarya'da caddenin karşısına geçen yaya can verdi

    İşlek caddelerden yaya geçişleri dehşetle sonuçlanıyor.

    Bir örneğinin de Sakarya'da yaşandığı olayda Serdivan ilçesinde ilerleyen 75 yaşındaki Hüsmen Akbaş, yolun karşısına geçmeye çalıştı.

    Kocaeli yönüne giden Kenan U. idaresindeki 41 KA 090 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Hüsmen Akbaş'a çarptı.

    İhbar üzerine kaza yerine gelen sağlık ekibi, yaralanan Akbaş'a ilk müdahalede bulundu.

    Müdahalelere rağmen kurtarılamadı

    Ambulansla hastaneye kaldırılmak istenen Akbaş, yolda yaşamını yitirdi.
    Kenan U. gözaltına alınırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

    Sakarya da caddenin karşısına geçen yaya can verdi #1

    Sakarya da caddenin karşısına geçen yaya can verdi #2

    Sakarya da caddenin karşısına geçen yaya can verdi #3

    Sakarya da caddenin karşısına geçen yaya can verdi #4


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