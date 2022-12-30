Sakarya'da caddenin karşısına geçen yaya can verdi

'Tüm okullarımızı çevre dostu okul yapacağız'

Yasak Elma seyircisi şokta! O isim yolun sonuna mı geldi?

Evde, ofiste, tatilde her yerde paranı ikiye katla

'İran'a 2 veya 3 yıl içinde saldırabiliriz'

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