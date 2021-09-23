Sakarya’da çaldığı cep telefonlarının internet bankacılığından altın aldı

Adapazarı ve Serdivan ilçelerinde 13 cep telefonu çalan S.K., telefonlardaki internet bankacılığı hizmetini kullanarak toplam 112 bin lira değerinde altın satın aldı.

Sakarya’nın Adapazarı ve Serdivan ilçelerinde, bir şüpheli annesini arama bahanesiyle 9 vatandaşın ve müşteri gibi girdiği iş yerlerinde ulaşılması kolay yerlerdeki 4 cep telefonunu çalarak kayıplara karıştı.

Gelen ihbarlar üzerine harekete geçen Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık büro ekipleri, güvenlik kameraları görüntülerini incelemeye aldı.

Görüntülerden hırsızlık yapan şahsın eşkali belirlenerek şüpheli şahsın, çok sayıda suç kaydı bulunan S.K. (32) olduğu tespit edildi.

SUÇÜSTÜ YAKALANDI

S.K.’nin, çaldığı telefonlardan birini internet bankacılığı üzerinden 70 bin lira para çektiği belirlendi.

Ayrıca bir tanesinin internet bankacılığı aracılığı ile kuyumcudan 42 bin lira değerinde satın aldığı ortaya çıktı.

Toplamda 15 hırsızlık ve dolandırıcılık olayını gerçekleştiren şüpheli S.K., Adapazarı ilçesinde yine bir vatandaşın cep telefonuyla bir yakınını arama bahanesiyle telefon çalmaya çalışırken suçüstü yakalandı.

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Gözaltına alınan S.K., emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

Hakim karşısına çıkarılan S.K., tutuklanarak cezaevine gönderildi.

KAMERAYA YANSIDI

Öte yandan, S.K.’nin hırsızlık anları güvenlik kameralarına yansıdı.

Görüntülerde S.K.’nin vatandaşlardan istediği telefonlarla kaçması, ulaşılabilir telefonları çalması, kuyumcudan altın alması ve yine bir markette hırsızlık olayı gerçekleştirdiği anda suçüstü yakalanması yer aldı.