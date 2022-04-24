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    Sakarya'da çatı kazası: Sökmeye çalışırken canından oldu

    Sökmeye çıktığı çatı üzerinde dengesini kaybedip yere düşen 45 yaşındaki Erhan Geçili, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
    • 24.04.2022 - 10:08
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    Sakarya'da çatı kazası: Sökmeye çalışırken canından oldu

    Sakarya'nın Sapanca ilçesine bağlı İzmit Caddesi üzerinde başka birine ait atıl durumdaki bir evin çatısını söken Erhan Geçili, denge kaybı yaşayarak aşağı düştü.

    İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

    Hayatını kaybetti

    Sapanca İlçe Devlet Hastanesi’ne kaldırılan ağır yaralı Geçili, ilk müdahalesinin ardından Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne gönderildi. Geçili, doktorların tüm çabasına rağmen hayatını kaybetti.

    DHA'nın haberine göre Geçili’nin cenazesi bugün Niğde’nin Bor ilçesinde toprağa verilecek.

    Sakarya da çatı kazası: Sökmeye çalışırken canından oldu #1


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