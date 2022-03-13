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    Sakarya'da çatıya çıkan ev sahibi, düşerek öldü

    Güneş enerji sistemini tamir etmek isterken çatıdan düşen Mustafa Yıldız, yaşamını yitirdi.
    • DHA
    • 13.03.2022 - 10:50
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    Sakarya'da çatıya çıkan ev sahibi, düşerek öldü

    Dün Sakarya'nın Akyazı ilçesi Harunusta Mahallesi'nde su kaçıran güneş enerji sistemini tamir etmek için evin çatısına çıkan Mustafa Yıldız, dengesini kaybederek yaklaşık 7 metre yükseklikten evin bahçesine düştü.

    Durumu fark eden eşi, komşularından yardım istedi.

    Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekibi, Yıldız’ı Akyazı Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

    BUGÜN DEFNEDİLECEK

    Yıldız, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Yıldız’ın cenazesi bugün Akyazı’da toprağa verilecek.

    Sakarya da çatıya çıkan ev sahibi, düşerek öldü #1


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