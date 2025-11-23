Sakarya'da çekici operatöründen, aracın sınırlarını zorlayan gösteri

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Sakarya'nın Erenler ilçesine bağlı Mobilyacılar Sanayi Sitesi’nde çekici operatörleri, 1 çekicinin üzerine 3 çekici yükleyerek ilginç bir deneme yaptı.

Gerçekleşen bu sıra dışı yükleme, çevredekilerin cep telefonu kameralarıyla kaydedilip sosyal medyada paylaşılmasıyla kısa sürede viral oldu.

HEM TAKDİR HEM TEPKİ

Görüntüleri izleyen birçok kişi operatörün ustalığını takdir ederken bazı kullanıcılar da yapılan yüklemenin riskine dikkat çekti.