Sakarya'da çıkan kavgada kurşunlar yağdı

İki grup arasında çıkan kavgada silahların ateşlenmesi sonucu mahalleli korku dolu anlar yaşadı.

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde iki grup arasında çıkan kavgada silahlar konuştu.

Cep telefonuyla kaydedilen olayda, mahalleli kurşunların hedefi olmamak için sağa-sola kaçıştığı görüldü.

Tabanca, sopa ve kesici aletlerin olduğu kavgada yaralanan olmadı.

İKİ GRUP SİLAH VE SOPALARLA BİRBİRİNE GİRİŞTİ

Olay, Adapazarı Karaköy Mahallesi’nde bugün akşam saatlerinde yaşandı. Sokak ortasında iki grup arasında bilinmeyen bir sebepten tartışma çıktı. Tartışma büyüyüp kavgaya dönüşünce, şahıslar silah ve sopalarla birbirlerine girişti.

Bağırış sesleriyle sokağa dökülen mahalleli yaşanan kavgayı ayırmaya çalıştı. Cep telefonuyla kaydedilen olay anında, tabancaların defalarca el ateşlendiği görüldü. Görüntülerde silah seslerini duyan vatandaşların, kurşunların hedefi olmamak için kaçıştığı görüldü.

YARALANAN KİMSE OLMADI

İhbar üzerine bölgeye gelen polis ekipleri, kavga eden şahısları ayırdı. Tabanca, sopa ve kesici aletlerin görüldüğü kavgada şans eseri yaralanan kimse olmadı. Adeta kabusu yaşayan bölge halkı, ekipler kalabalığı dağıtınca rahat bir nefes aldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.