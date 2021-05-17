Euro
10.248
-0.22%
Dolar
8.4384
-0.2%
Altın
503.09
0.39%
Borsa
1.441
0%
Bitcoin
371.969
-8.43%
EXEN Coin
38.51
2.69%
16ºC
İstanbul
Bulutlu ve güneşli 16 C

    Sakarya'da çıkan kavgada kurşunlar yağdı

    İki grup arasında çıkan kavgada silahların ateşlenmesi sonucu mahalleli korku dolu anlar yaşadı.
    • İHA
    • 17.05.2021 - 06:35
    • Güncelleme : 17.05.2021 - 07:24
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Sakarya'da çıkan kavgada kurşunlar yağdı

    Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde iki grup arasında çıkan kavgada silahlar konuştu.

    Cep telefonuyla kaydedilen olayda, mahalleli kurşunların hedefi olmamak için sağa-sola kaçıştığı görüldü.

    Tabanca, sopa ve kesici aletlerin olduğu kavgada yaralanan olmadı.

    İKİ GRUP SİLAH VE SOPALARLA BİRBİRİNE GİRİŞTİ

    Olay, Adapazarı Karaköy Mahallesi’nde bugün akşam saatlerinde yaşandı. Sokak ortasında iki grup arasında bilinmeyen bir sebepten tartışma çıktı. Tartışma büyüyüp kavgaya dönüşünce, şahıslar silah ve sopalarla birbirlerine girişti.

    Bağırış sesleriyle sokağa dökülen mahalleli yaşanan kavgayı ayırmaya çalıştı. Cep telefonuyla kaydedilen olay anında, tabancaların defalarca el ateşlendiği görüldü. Görüntülerde silah seslerini duyan vatandaşların, kurşunların hedefi olmamak için kaçıştığı görüldü.

    Sakarya da çıkan kavgada kurşunlar yağdı #1

    YARALANAN KİMSE OLMADI

    İhbar üzerine bölgeye gelen polis ekipleri, kavga eden şahısları ayırdı. Tabanca, sopa ve kesici aletlerin görüldüğü kavgada şans eseri yaralanan kimse olmadı. Adeta kabusu yaşayan bölge halkı, ekipler kalabalığı dağıtınca rahat bir nefes aldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

    Sakarya da çıkan kavgada kurşunlar yağdı #2

    Sakarya da çıkan kavgada kurşunlar yağdı #3

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir