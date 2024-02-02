Sakarya'da cinayet! Kız arkadaşı Sevda Timur'u öldürüp karakola gitti

İHA
Sakarya'nın Serdivan ilçesi Kemalpaşa Mahallesi’nde Ü.D. isimli şahıs, eğlence mekanında çalıştığı öğrenilen 30 yaşındaki Sevda Timur’un evine gitti.
İddiaya göre, kadının eğlence mekanında çalışmasını istemeyen 41 yaşındaki Ü.D., Timur ile tartıştı.
Tartışma sırasında öldürdü
Tartışma esnasında Ü.D., yanında getirdiği silah ile Sevda Timur’u öldürdü.
Teslim oldu
Daha sonrasında Ü.D., karakola giderek cinayeti işlediğini itiraf etti.
İhbar üzerine harekete geçen polis ekipleri, gittikleri adreste Timur’un cansız bedeni ile karşılaştı.
Asayiş Şube Müdürlüğü’ndeki işlemleri devam eden şüpheli Ü.D., gün içerisinde adliyeye sevk edilecek.
Bir çocuğu vardı
Öte yandan, hayatını kaybeden kadının 1 çocuğu olduğu öğrenildi.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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