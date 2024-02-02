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Sakarya'da cinayet! Kız arkadaşı Sevda Timur'u öldürüp karakola gitti

Sakarya'da cinayet! Kız arkadaşı Sevda Timur'u öldürüp karakola gitti Eğlence mekanında çalıştığı öğrenilen kadın, erkek arkadaşı tarafından evinde silahla vurularak öldürüldü. Şahsın, kadını eğlence mekanında çalışmasına karşı olduğu için öldürdüğü öğrenildi. Olayın ardından şahıs karakola giderek teslim oldu.