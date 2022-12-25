Sakarya'da cip ile hafif ticari araç çarpıştı: 7 yaralı

Arifiye ilçesinde cip ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu yaşanan kazada 7 kişi yaralandı.

Sakarya'da Arifiye- Sapanca yolu üzerindeki bir dinlenme tesisinin girişinde, öğleden sonra bir kaza olayı meydana geldi.

Arifiye ilçesi yönüne giden Ebrar Çelik idaresindeki 54 KG 490 plakalı cip, tesislere girmek için önünde aniden yavaşlayan araca çarpmamak için sola ani manevra yaptı.

Kafa kafaya çarpıştılar

Bu sırada karşı yönden gelen Arif Bayrak idaresindeki 54 DG 4377 plakalı hafif ticari araç ile manevra yapan cip kafa kafaya çarpıştı.

7 kişi yaralandı

Çarpışmanın etkisiyle savrulan cip, kaldırımdaki tabelaya çarptı. Kazada; cip sürücüsü Ebrar Çelik ile yanındaki Hilal Çelik, Merve Çelik ve Gülseren Çelik ile hafif ticari araç sürücüsü Arif Bayrak, eşi Sevim Bayrak ve araçtaki Ümmügülsüm Karakadılar yaralandı.

DHA'nın haberine göre; olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan 7 yaralı, ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

















