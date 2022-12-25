Petrol
84.54
4.40%
Euro
19.8369
0.19%
Dolar
18.6796
0.09%
Altın
1.079
0.44%
Borsa
5455
0.00%
Bitcoin
319.307
-0.19%
BTXN Coin
6.54
-2.38%
Bitexen
12ºC
İstanbul
Güneşli 12 C

    Sakarya'da cip ile hafif ticari araç çarpıştı: 7 yaralı

    Arifiye ilçesinde cip ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu yaşanan kazada 7 kişi yaralandı.
    • 25.12.2022 - 16:23
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Sakarya'da cip ile hafif ticari araç çarpıştı: 7 yaralı

    Sakarya'da Arifiye- Sapanca yolu üzerindeki bir dinlenme tesisinin girişinde, öğleden sonra bir kaza olayı meydana geldi.

    Arifiye ilçesi yönüne giden Ebrar Çelik idaresindeki 54 KG 490 plakalı cip, tesislere girmek için önünde aniden yavaşlayan araca çarpmamak için sola ani manevra yaptı.

    Kafa kafaya çarpıştılar

    Bu sırada karşı yönden gelen Arif Bayrak idaresindeki 54 DG 4377 plakalı hafif ticari araç ile manevra yapan cip kafa kafaya çarpıştı.

    7 kişi yaralandı

    Çarpışmanın etkisiyle savrulan cip, kaldırımdaki tabelaya çarptı. Kazada; cip sürücüsü Ebrar Çelik ile yanındaki Hilal Çelik, Merve Çelik ve Gülseren Çelik ile hafif ticari araç sürücüsü Arif Bayrak, eşi Sevim Bayrak ve araçtaki Ümmügülsüm Karakadılar yaralandı.

    DHA'nın haberine göre; olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan 7 yaralı, ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

    Sakarya da cip ile hafif ticari araç çarpıştı: 7 yaralı #1

    Sakarya da cip ile hafif ticari araç çarpıştı: 7 yaralı #2

    Sakarya da cip ile hafif ticari araç çarpıştı: 7 yaralı #3

    Sakarya da cip ile hafif ticari araç çarpıştı: 7 yaralı #4

    Sakarya da cip ile hafif ticari araç çarpıştı: 7 yaralı #5


    Kütahya'da alkollü sürücünün kullandığı tır kaza yaptı
    3. Sayfa

    Kütahya'da alkollü sürücünün kullandığı tır kaza yaptı

    Elektrikli Arabalara Yatırım Yap Finansal Özgür Ol
    Advertorial

    Elektrikli Arabalara Yatırım Yap Finansal Özgür Ol

    Taliban Sözcüsü’nün kızının Katar’da okuduğu ortaya çıktı
    Dünya

    Taliban Sözcüsü’nün kızının Katar’da okuduğu ortaya çıktı

    Görüş Bildir