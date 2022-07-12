Petrol
99.18
-0.01%
Euro
17.3848
-0.02%
Dolar
17.3105
-0.02%
Altın
960.48
0.08%
Borsa
2434
0.35%
Bitcoin
344.660
-3.97%
BTXN Coin
7.24
-2.55%
Bitexen
25ºC
İstanbul
Açık 25 C

    Sakarya'da cip sürücüsü insanların üzerinden geçti: 7 yaralı

    Sakarya'da hatalı park yaptığı söylenen sürücü vatandaşın tepkisiyle karşılaşınca paniğe kapıldı. Sürücü aracını insanların üzerine sürerek 7 kişiyi yaraladı.
    • 12.07.2022 - 23:12
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Sakarya'da cip sürücüsü insanların üzerinden geçti: 7 yaralı

    Sakarya Geyve ilçesi Gazi Süleymanpaşa Mahallesi Umurbey Caddesi üzerinde, R.G.’ye ait cip hatalı park yaparak yolu kapattı.

    Hatalı park kargaşa yarattı

    Aracın yolu kapatmasının ardından bölgeye gelen bir otomobil sürücüsü ise korna çalarak yolun açılmasını istedi. Yolun açılmaması üzerine, yolu kapatan aracı sollamak isteyen başka bir otomobil karşı istikametten gelen otomobil ile çarpıştı.

    Sakarya'da cip sürücüsü insanların üzerinden geçti: 7 yaralı  - Video

    Sakarya da cip sürücüsü insanların üzerinden geçti: 7 yaralı #1

    Paniğe kapılan sürücü kalabalığın üzerinden geçti

    Meydana gelen kaza sonrasında çevredeki vatandaşlar hatalı park yaparak yolu kapatan araç sürücüsü R.G.’ye tepki gösterdi. Bu esnada paniklediği ileri sürülen sürücü R.G.’nin kontrolünden çıkan cip, kahvehane önündeki kalabalığı ezip geçti.

    Yaşanan kaza sonrasında R.G. olay yerinden kaçarak uzaklaştı. Adeta can pazarının yaşandığı bölgeye çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi.

    Sakarya da cip sürücüsü insanların üzerinden geçti: 7 yaralı #2

    Feci kaza kameraya yansıdı

    Meydana gelen kazada 4’ü ağır olmak üzere toplam 7 kişi yaralandı. Akıl almaz kaza ise güvenlik kamerasınca saniye saniye görüntülendi. Görüntülerde; hatalı park yüzünden kazaya sebebiyet verdiği iddia edilen cipin etrafında kalabalığın toplandığı anlar yer aldı.

    Sakarya da cip sürücüsü insanların üzerinden geçti: 7 yaralı #3

    Sürücü karakola teslim oldu

    İHA'nın haberine göre, daha sonrasında ise biranda hareketlenen cipin çevresindeki kalabalığı ezerek olay yerinden uzaklaştığı anlar yer aldı. Kazanın ardından olay yerinden kaçan ve sonrasında karakola teslim olan sürücünün işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

    Sakarya da cip sürücüsü insanların üzerinden geçti: 7 yaralı #4


    İlginizi Çekebilir

    Antalya'da tatilciler şoförü bulamayınca aracı el birliğiyle kaldırdı
    Gündem

    Antalya'da tatilciler şoförü bulamayınca aracı el birliğiyle kaldırdı

    Genç Girişimci Esra Günlük 300 USD Kazanıyor
    Btcrobo

    Genç Girişimci Esra Günlük 300 USD Kazanıyor

    Kastamonu’da 6'ncı kattan düşen öğretmen öldü
    3. Sayfa

    Kastamonu’da 6'ncı kattan düşen öğretmen öldü

    Görüş Bildir