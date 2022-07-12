Sakarya'da hatalı park yaptığı söylenen sürücü vatandaşın tepkisiyle karşılaşınca paniğe kapıldı. Sürücü aracını insanların üzerine sürerek 7 kişiyi yaraladı.

Sakarya Geyve ilçesi Gazi Süleymanpaşa Mahallesi Umurbey Caddesi üzerinde, R.G.’ye ait cip hatalı park yaparak yolu kapattı.

Hatalı park kargaşa yarattı

Aracın yolu kapatmasının ardından bölgeye gelen bir otomobil sürücüsü ise korna çalarak yolun açılmasını istedi. Yolun açılmaması üzerine, yolu kapatan aracı sollamak isteyen başka bir otomobil karşı istikametten gelen otomobil ile çarpıştı.

Sakarya'da cip sürücüsü insanların üzerinden geçti: 7 yaralı - Video







Paniğe kapılan sürücü kalabalığın üzerinden geçti

Meydana gelen kaza sonrasında çevredeki vatandaşlar hatalı park yaparak yolu kapatan araç sürücüsü R.G.’ye tepki gösterdi. Bu esnada paniklediği ileri sürülen sürücü R.G.’nin kontrolünden çıkan cip, kahvehane önündeki kalabalığı ezip geçti.

Yaşanan kaza sonrasında R.G. olay yerinden kaçarak uzaklaştı. Adeta can pazarının yaşandığı bölgeye çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi.





Feci kaza kameraya yansıdı

Meydana gelen kazada 4’ü ağır olmak üzere toplam 7 kişi yaralandı. Akıl almaz kaza ise güvenlik kamerasınca saniye saniye görüntülendi. Görüntülerde; hatalı park yüzünden kazaya sebebiyet verdiği iddia edilen cipin etrafında kalabalığın toplandığı anlar yer aldı.





Sürücü karakola teslim oldu

İHA'nın haberine göre, daha sonrasında ise biranda hareketlenen cipin çevresindeki kalabalığı ezerek olay yerinden uzaklaştığı anlar yer aldı. Kazanın ardından olay yerinden kaçan ve sonrasında karakola teslim olan sürücünün işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.



