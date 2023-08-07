Sakarya'da cipin çarptığı otomobil kağıt gibi ezildi Kuzey Marmara Otoyolu'nun Sakarya Akyazı gişeleri çıkışında arızalandığı için üçüncü şeritte bırakılan otomobile cip çarptı. Otomobilin kağıt gibi ezildiği kazada bir kişi yaralandı.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin İHA Kuzey Marmara Otoyolu'nun Ankara istikametinde ilerlemekte olan M.A. idaresindeki otomobil, Sakarya Akyazı gişeleri çıkışında arızalandı. Sürücü arızalanan otomobili üçüncü şeritte bırakırken aynı istikamette ilerlemekte olan E.M. kontrolündeki cip, otomobili adeta biçti. Çarpışmanın etkisi ile otomobil kağıt gibi ezildi, cip ise savrulup bariyerlere çarparak yan yattı. Cipin sürücüsü hafif yaralandı Meydana gelen kazanın ardından bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada hafif yaralanan cipin sürücüsüne sağlık ekipleri müdahale etti. Hurdaya dönen otomobilin içerisinde herhangi birinin bulunmaması ise muhtemel bir faciayı önlerken kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.