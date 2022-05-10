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    Sakarya'da çocuk hırsızdan şikayetçi olmadı: Açıklaması değişik geldi

    Karasu ilçesindeki dükkana giren 15 yaşındaki çocuk, iş yeri sahibinin üst kata çıkmasıyla telefonu kaparak kaçtı. Yakalanan çocuk 'Abi bu telefonu çok istiyordum' deyince şikayette bulunulmadı.
    • 10.05.2022 - 10:42
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    Sakarya'da çocuk hırsızdan şikayetçi olmadı: Açıklaması değişik geldi

    Sakarya'nın Karasu ilçesinde yaşanan hırsızlık olayı, şaşırtıcı şekilde sonlandı.

    İncilli Mahallesi'nde bulunan pasajdaki telefon bayisine giren 15 yaşındaki çocuk, iş yeri sahibi İsmail Şimşek’in üst kata çıkmasını fırsat bilip vitrinde bulunan telefonu montunun cebine koyarak çaldı.

    DHA'nın aktarımına göre çocuk, iş yeri sahibinin aşağıya indiğini görünce koşarak kaçtı.

    Hırısdan şikayetçi olmadı

    İsmail Şimşek, “Hırsız yakalayın” diye bağırınca çevredekiler çocuğu yakaladı. Telefonu alan İsmail Şimşek, 15 yaşında olduğunu öğrendiği çocuk hakkında şikayette bulunmadı.

    Sakarya da çocuk hırsızdan şikayetçi olmadı: Açıklaması değişik geldi #1

    "Açıklaması değişik geldi, şikayetçi olmadım"

    Konuyla ilgili konuşan İsmail Şimşek, “Çocuğa yaşını sordum. 15 dedi. ‘Neden çaldın bu telefonu?’ dedim. 'Abi ben bu telefonu çok istiyordum' dedi. Açıklaması değişik geldi, şikayetçi olmadım” dedi.

    Çalınan telefonun 10 bin TL değerinde olduğunu söyleyen İsmail Şimşek, yaşadığı olayın ardından telefonları açık vitrinden alıp kapalı alanda sergilediğini söyledi.


    Sakarya da çocuk hırsızdan şikayetçi olmadı: Açıklaması değişik geldi #2

    Sakarya da çocuk hırsızdan şikayetçi olmadı: Açıklaması değişik geldi #3


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