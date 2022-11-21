Petrol
86.92
-0.80%
Euro
19.0992
-0.71%
Dolar
18.6212
0.06%
Altın
1.043
-0.24%
Borsa
4509
0.00%
Bitcoin
308.855
-2.62%
BTXN Coin
5.99
-0.99%
Bitexen
18ºC
İstanbul
Kısmen güneşli 18 C

    Sakarya'da çocuk parkındaki patlama panik oluşturdu

    Kaynarca ilçesinde, tiner tüplerinin kaynaklandığı düşünülen patlama yangın çıkardı. Patlamanın etkisiyle çıkan yangın ise kontrol altına alındı.
    • 21.11.2022 - 16:08
    • Güncelleme : 21.11.2022 - 16:56
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Sakarya'da çocuk parkındaki patlama panik oluşturdu

    Sakarya'nın Kaynarca ilçesi Merkez Mahallesi’nde bulunan bir çocuk parkında, dehşet anlar yaşandı.

    Çocuk parkındaki patlama sesleri, bölgede panik oluşturdu.

    Konunun haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

    Yangın kontrol altına alındı

    Bölgeye ulaşan ekiplerce patlamanın neden olduğu yangın kontrol altına alındı.

    Öte yandan, patlama anında parkta herhangi bir kişinin olmaması ise yüreklere su serpti.

    Tiner tüplerinin patladığı ortaya çıktı

    Konuya ilişkin inceleme başlatılırken, ilk belirlemelere ise parktaki tiner tüplerinin patladığı ileri sürüldü.

    Sakarya da çocuk parkındaki patlama panik oluşturdu #1

    Sakarya da çocuk parkındaki patlama panik oluşturdu #2

    Sakarya da çocuk parkındaki patlama panik oluşturdu #3

    Sakarya da çocuk parkındaki patlama panik oluşturdu #4


    Günde 10 dakika ayırın, günlük 300 USD kazanın!
    Advertorial

    Günde 10 dakika ayırın, günlük 300 USD kazanın!

    2022 Dünya Çocuk Hakları Günü mesajları! Çocuk Hakları ile ilgili sloganlar
    Gündem

    2022 Dünya Çocuk Hakları Günü mesajları! Çocuk Hakları ile ilgili sloganlar

    Japonya İçişleri Bakanı da istifa etti
    Dünya

    Japonya İçişleri Bakanı da istifa etti

    Görüş Bildir