Sakarya'da çocuk parkındaki patlama panik oluşturdu

Kaynarca ilçesinde, tiner tüplerinin kaynaklandığı düşünülen patlama yangın çıkardı. Patlamanın etkisiyle çıkan yangın ise kontrol altına alındı.

Sakarya'nın Kaynarca ilçesi Merkez Mahallesi’nde bulunan bir çocuk parkında, dehşet anlar yaşandı.

Çocuk parkındaki patlama sesleri, bölgede panik oluşturdu.

Konunun haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Yangın kontrol altına alındı

Bölgeye ulaşan ekiplerce patlamanın neden olduğu yangın kontrol altına alındı.

Öte yandan, patlama anında parkta herhangi bir kişinin olmaması ise yüreklere su serpti.

Tiner tüplerinin patladığı ortaya çıktı

Konuya ilişkin inceleme başlatılırken, ilk belirlemelere ise parktaki tiner tüplerinin patladığı ileri sürüldü.