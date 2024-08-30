Sakarya'da cuma namazı kılarken bıçaklandı
İHA

Sakarya'nın Adapazarı ilçesi Yeni Cami'nin avlusunda meydana gelen olayda, yabancı uyruklu Ö.M.İ.T., caminin avlusunda namazı kıldığı esnada L.H.K. isimli kişinin bıçaklı saldırısına uğradı.

Kalçasından yaralanan yabancı uyruklu kişi kanlar içinde yerde yatarken durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahale sonrasında yaralı hastaneye sevk edildi.

Polis ekipleri olayı gerçekleştiren şüpheli L.H.K.'yı gözaltına aldı. Hususa ilişkin inceleme başlatıldı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)